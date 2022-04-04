Генеральная прокуратура Азербайджана заявила об аресте трех человек в связи со взрывом в ночном клубе «Location» на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, следственным департаментом Генпрокуратуры было установлено, что на кухне указанного объекта незаконно, а также с нарушением требований действующих правил был использован газовый баллон, наполненный сжатым газом, взрыв которого привел к разрушению и пожару в здании.

Отвечающий за соблюдение правил пожарной безопасности в указанном заведении арендатор ООО «Мерсер фуд», администратор ночного клуба Расул Расулов, а также учредитель этой же организации, менеджер клуба Орхан Сафаров были задержаны за нарушения правил безопасности, повлекшие за собой смерть или тяжкие последствия для здоровья.