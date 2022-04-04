В связи со взрывом в ночном клубе в Баку арестованы три человека заявление генпрокуратуры
Генеральная прокуратура Азербайджана заявила об аресте трех человек в связи со взрывом в ночном клубе «Location» на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку.
Как сообщили haqqin.az в ведомстве, следственным департаментом Генпрокуратуры было установлено, что на кухне указанного объекта незаконно, а также с нарушением требований действующих правил был использован газовый баллон, наполненный сжатым газом, взрыв которого привел к разрушению и пожару в здании.
Отвечающий за соблюдение правил пожарной безопасности в указанном заведении арендатор ООО «Мерсер фуд», администратор ночного клуба Расул Расулов, а также учредитель этой же организации, менеджер клуба Орхан Сафаров были задержаны за нарушения правил безопасности, повлекшие за собой смерть или тяжкие последствия для здоровья.
В то же время в ходе расследования было установлено, что инспектор 2-го территориального управления Службы государственного пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Руслан Мамедов, ответственный за обеспечение пожарной безопасности на указанной территории, допустил халатность при исполнении своих обязанностей. Он также привлечен в качестве обвиняемого по статье 314.2 Уголовного кодекса.
В отношении всех трех лиц соответствующими решениями Бинагадинского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.