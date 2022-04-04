Лавров анонсировал пресс-конференцию из-за событий в Буче

«Россия представит подробные материалы по событиям в украинском городе Буча на пресс-конференции, которая должна пройти в Нью-Йорке 4 апреля». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что Россия устами постоянного представительства организует в Нью-Йорке пресс-конференцию, где будут представлены подробнейшие материалы, которые «показывают истинную природу событий, которые сейчас в городе Буча наши западные коллеги пытаются представить как свидетельство военных преступлений Российской Федерации».

Глава российской дипломатии назвал эти обвинения еще одним эпизодом кампании по дезинформации, «сопровождающей сегодня практически все конфликты» и добавил, что и в ситуации с военными действиями в Украине «было немало примеров, когда вбрасывались откровенные фейки и делалась на этом мгновенная пропагандистская кампания, гневные осуждения».

«А потом, когда вскрывалась правда через несколько дней, - на эту тему уже никто как бы не хотел говорить на Западе. Мы будем такие фейки разоблачать так же, как мы разоблачили в начале марта ситуацию, которую пытались представить как трагедию в родильном доме в Мариуполе», - подчеркнул он.