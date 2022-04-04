Отдел информации 4 апреля 2022, 22:58

Поговорка «богатые тоже плачут» в эти дни как никогда актуальна. Причина – жесткие санкции, введенные западными странами в отношении российских олигархов. И плачут они сегодня только по одной причине – их внезапно лишили роскошного образа жизни. Как сообщает британская газета The Mirror, российские нувориши, живущие в роскошных особняках в пригороде Лондона Суррее, сегодня лишились возможности не только использовать собственные самолеты и яхты, но даже съездить куда-нибудь в отпуск, как рядовые туристы – их кредитные карты заблокированы.

«Я видел, как они плачут, потому что не могут пользоваться своими самолетами или оплатить фешенебельный отдых, - рассказал корреспонденту The Mirror личный помощник нескольких российских олигархов, которые проживают в фешенебельном анклаве Сент-Джордж, где каждый третий житель – гражданин РФ. – У них нет возможности даже использовать Uber, чтобы заказать такси. Но не торопитесь их жалеть, этим людям нет никакого дела до смертей в Украине, они проклинают все вокруг только потому, что лишились привычной роскоши…» Источник The Mirror сообщил, что жена одного из богатейших россиян плакала навзрыд, когда узнала, что заблокирована поставка электрооборудования для ремонта ее особняка стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов. А другая пара из Суррея застряла в Дубае после отмены частного рейса. Кстати, в анклаве Сент-Джордж находится также имущество 54-летнего российского миллиардера Олега Дерипаски. «За несколько дней до начала войны богатый русский, живущий в графстве Суррей, заплатил 24.000 фунтов стерлингов, чтобы доставить частным самолетом из Москвы черную икру и живых крабов, - рассказал источник. – Сейчас все меняется. Не знаю, как кому, но мне очень даже нравится наблюдать, как эти люди приспосабливаются к своему новому положению…»

По словам помощника, российские миллиардеры звонят ему чуть ли не по пять раз в день, чтобы он помог им с проблемой заблокированных банковских карт. «Они спрашивают, могут ли они использовать мой адрес для заказа новых карт, - делится с The Mirror помощник российских олигархов. – Но я кладу трубку, поскольку не могу и не хочу больше разговаривать с этими людьми. Им необходимо осознать, что происходит в их стране и чем занимаются их лидеры». Российские олигархи прекрасно понимают, что главная угроза для их многомиллиардных капиталов расположена по другую сторону Атлантики. Очередным доказательством стало заявление Минюста США, в котором говорится, что прокуратура Соединенных Штатов располагает доказательствами того, как российские олигархи пытались уклониться от западных санкций. Этот факт подчеркнул в интервью британскому агентству Рейтер прокурор Эндрю Адамс, возглавляющий специальную оперативную группу при Минюсте США, которая вплотную занимается поисками и конфискацией активов и богатств российских олигархов. Адамс также подчеркнул, что в настоящее время олигархи, на которых пока не распространяется действие санкций, лихорадочно пытаются скрыть свои активы.