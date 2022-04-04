В социальных сетях распространены видеокадры момента взрыва в ночном клубе Баку.

Напомним, что поздно ночью в субботу в ночном клубе на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку прогремел взрыв: один человек погиб, более 30 – пострадали.

По предварительной версии, взрыв, вызвавший пожар и обрушение в ночном клубе, произошел из-за утечки газа в неисправном газовом баллоне с пропаном.

В результате происшествия наряду с ночным клубом серьезно пострадали и другие близлежащие объекты общественного питания.