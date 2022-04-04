Байден призвал привлечь Путина к суду из-за событий в Буче

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал к судебному преследованию президента России Владимира Путина за совершение «военных преступлений».

«Он военный преступник. Он жесток. То, что происходит в Буче, возмутительно, и все это видят. Я думаю, что это военное преступление. Он должен понести ответственность», - сказал Байден журналистам, комментируя информацию о массовом убийстве гражданских лиц.

По мнению Байдена, события в Буче не являются геноцидом, но их можно классифицировать как военное преступление.

Напомним, что ранее в Буче (Киевская область) была обнаружена братская могила, где были похоронены сотни человек, а по улицам лежали десятки тел, некоторые из них со связанными руками.