Великобритания требует отстранить Россию от Совета ООН по правам человека

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия должна быть отстранена от членства в Совете ООН по правам человек, сообщает CNN.

«Мы все поражены сценами в Буче. Совершенно очевидно, что имели место военные преступления», - заявила Трасс, добавив, что Лондон хочет, чтобы «справедливость одержала победу в Международном уголовном суде».

По ее словам, Великобритания готова выделить для этого дополнительное финансирование.