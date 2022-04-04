Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 4 апреля 2022, 23:14

Кадры военных преступлений российских войск в украинской Буче обошли абсолютно все мировые издания. Главное слово, которое вынесено на их первые полосы – это «геноцид». Американские СМИ сообщают о «глубоком возмущении» президента Джо Байдена и западных лидеров. «Такую жестокость в отношении гражданских лиц мы не видели в течение десятилетий», - говорит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«США рассматривают еще более жесткие санкции против России после обнародования фактов расправ с мирным украинским населением, - сообщает Washington Post. Эти санкции, которые будут приниматься совместно со странами ЕС, могут быть разнообразными – от полного отказа покупать российские нефть, уголь и газ до запрета судам под российским флагом заходить в европейские и американские порты. Некоторые из этих санкций носят весьма экзотический характер. Власти Польши, которая наиболее непримиримо настроена к Кремлю, например, предложили обложить санкциями всех членов партии «Единая Россия», а это без малого 2 миллиона человек. При этом многие американские аналитики сомневаются, что новые санкции, какими жесткими они бы ни были, смогут изменить ход военной кампании в Украине. Как считает сотрудник Колумбийского университета Ричард Нефью, военная тактика России никак не зависит от санкций. «Проблема в том, что любой санкционный ответ будет недостаточным. Нет наказания, которое могло бы соответствовать тяжести совершенных преступных деяний». В американской печати все чаще встречается упоминание Международного уголовного трибунала, расследующего военные преступления. Обвинения против России могут быть переданы в Гаагу, но для принятия «силовых действий» против президента Путина и военных руководителей потребуется разрешение Совета Безопасности ООН, а там оно легко будет блокировано вето России. Что же в этих условиях могут сделать США?

«Президент Байден чуть ли не каждый день говорит о том, что Америка помогает Украине, но за все пять недель агрессии он ни разу не сказал, что наша страна помогает Украине разгромить Россию», - пишет колумнист Washington Post Марк Тиссен. В унисон ему говорит Курт Волкер, в прошлом специальный посланник США в Украине: «Никто у нас не говорит о победе над Россией». Американские аналитики сетуют на то, что США дают Украине недостаточно оружия, чтобы не только остановить продвижение российских войск, но и заставить их покинуть украинскую землю. В период, предшествующий так называемой «специальной военной операции» Байден не спешил вооружать до зубов Украину, поскольку был убежден, что Путин не нападет. А почему он притормозил поставки вооружений после того, как нападение началось? Потому что не верил, что украинские войска выстоят в схватке с более многочисленным и лучше вооруженным противником. Сейчас американский президент объявил о выделении 800 миллионов долларов на военную помощь Украине. Но, как считает Тиссен, «то, о чем сказал Байден совершенно недостаточно». Он, например, пообещал предоставить Киеву еще 800 стингеров и 2 тысячи противотанковых джавелинов, но Украина говорит, что ей нужно получать 500 стингеров и 500 джавелинов ежедневно. «Байден больше беспокоится о том, чтобы не спровоцировать Третью мировую войну, чем помочь Украине выиграть войну», - говорит колумнист.