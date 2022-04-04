Джейхун Байрамов поговорил с новым главой МИД Грузии

В понедельник, 4 апреля, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и новым министром иностранных дел Грузии Илией Дарчиашвили. Об этом haqqin.az заявили в пресс-службе ведомства.

В ходе разговора глава МИД Азербайджана поздравил Дарчиашвили с назначением на этот пост и пожелал ему успехов на должности.

Стороны также обменялись мнениями о развитии отношений дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, выразив уверенность в их дальнейшем развитии.