Медведев о санкциях: дешевое продолжение шизоидной компании

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале прокомментировал массовую высылку российских дипломатов из ряда европейских стран, назвав эту практику «обычаями, которые бессмысленны по своей природе и ни к чему не ведут».

Медведев в своем комментарии заявил про «безумных поляков», «рачительных немцев», «утонченных французов» и «страдающих от безумных фантомных болей прибалтов».

По словам замглавы Совбеза, в таких случаях всегда следует ответ, «симметричный и разрушительный для двусторонних отношений».

Он также выразил мнение, что больший негативный эффект ощутят европейские страны, а в России ничего не почувствовали.

«Дешевое продолжение шизоидной кампании по давлению на нашу страну, которое ничего не изменит», - написал он.