Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией о гарантиях безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах с Россией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины, передает Укринформ.
Согласно указу, возглавляет делегацию народный депутат Арахамия Давид Георгиевич.
Также в состав делегации входят:
Костин Андрей Евгеньевич – народный депутат Украины, член делегации (с согласия)
Лубинец Дмитрий Валерьевич – народный депутат Украины, член делегации (с согласия)
Малюська Денис Леонтьевич – министр юстиции Украины, член делегации
Подоляк Михаил Михайлович – советник руководителя Офиса Президента Украины, член делегации
Резников Алексей Юрьевич – министр обороны Украины, член делегации
Точицкий Николай Станиславович – заместитель министра иностранных дел Украины, член делегации
Умеров Рустем Энверович – народный депутат Украины, член делегации (с согласия)
Малиновский Александр Петрович – юрист-международник, эксперт делегации
Чалый Александр Александрович – чрезвычайный и полномочный посол Украины, эксперт делегации.
Согласно указу, глава делегации может вносить по согласованию с министром иностранных дел Украины изменения в состав делегации, а также привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.