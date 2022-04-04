Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах с Россией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины, передает Укринформ.

Согласно указу, возглавляет делегацию народный депутат Арахамия Давид Георгиевич.

Также в состав делегации входят:

Костин Андрей Евгеньевич – народный депутат Украины, член делегации (с согласия)

Лубинец Дмитрий Валерьевич – народный депутат Украины, член делегации (с согласия)

Малюська Денис Леонтьевич – министр юстиции Украины, член делегации

Подоляк Михаил Михайлович – советник руководителя Офиса Президента Украины, член делегации

Резников Алексей Юрьевич – министр обороны Украины, член делегации

Точицкий Николай Станиславович – заместитель министра иностранных дел Украины, член делегации

Умеров Рустем Энверович – народный депутат Украины, член делегации (с согласия)

Малиновский Александр Петрович – юрист-международник, эксперт делегации

Чалый Александр Александрович – чрезвычайный и полномочный посол Украины, эксперт делегации.

Согласно указу, глава делегации может вносить по согласованию с министром иностранных дел Украины изменения в состав делегации, а также привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.