Госдеп пригрозил странам, которые помогают России обходить санкции

«Не вдаваясь в детали относительно какой-либо конкретной страны, мы четко дали понять, что те государства, которые попытаются помочь обойти введенные США и их союзниками по всему миру санкции, либо попытаются поддержать военные усилия Кремля в Украине, оказывая России финансовую, материальную или военную помощь, столкнутся с последствиями». Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе регулярного брифинга.

Кроме того, он добавил, что Соединенные Штаты совместно с союзниками готовят дополнительные санкции в отношении России.