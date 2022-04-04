Минобороны России обратилось к украинским военным: сложите оружие

Минобороны России предложило украинским военным в Мариуполе сложить оружие и пообещало сохранить им жизни.

«Вооруженные силы России, исходя чисто из гуманных принципов, для спасения мирных жителей предлагают подразделениям ВС Украины, батальонам территориальной обороны и иностранным наемникам прекратить боевые действия». Об этом сказал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

По его словам, украинским военным в Мариуполе предложено «сложить оружие и выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории».