Канада ввела новые санкции против граждан России и Беларуси

Канада ввела санкции против 18 граждан России и Беларуси из-за военных действий на территории Украины, сообщила министр иностранных дел страны Мелани Жоли.

«Канада продолжает поддерживать храбрый народ Украины, который борется за свою свободу. Мы не прекратим оказывать давление на Россию, пока ее силы не оставят украинскую землю. Массовые преступления должны прекратиться», - сказала Жоли.

В канадском МИД отметили, что белорусы и россияне, на которых распространено действие санкций, – это близкие соратники российских и белорусских властей.

«Вдобавок к другим шагам, предпринятым Канадой для поддержки Украины и ее народа, этот шаг демонстрирует, что Канада непреклонна в намерении привлечь к ответственности Владимира Путина и его ближайшее окружение за их действия», - подчеркнули в МИД.