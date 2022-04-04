Правящей партии «Фидес» противостояла большая коалиция оппозиционных партий. Она бросила вызов партии Виктора Орбана, которая с 2010 года не уступает власть в стране никому. И если раньше поражения оппозиции объясняли ее разобщенностью, то в этот раз вроде бы эта причина была устранена. Но нет, и это не помогло: у «Фидес» 53% голосов, у объединенной оппозиции – лишь 35%, хотя опросы обещали куда более упорную борьбу.

Комментируя свою победу, венгерский премьер-министр заявил: «У нас никогда не было столько оппонентов: бюрократы Брюсселя, ведущие международные СМИ и украинский президент». И не преминул похвастаться: «Величайшую победу можно было увидеть с Луны и, безусловно, из Брюсселя».

Венгрия Орбана – давняя головная боль Евросоюза. Лидер «Фидес» сумел выстроить в центре Европы нелиберальный режим, и никто ничего не может с этим поделать. Играя на настроениях национальной исключительности венгров, он резко критикует решения Брюсселя, в то же время ловко лавируя, чтобы не порвать окончательно весьма выгодные экономические связи с европейскими структурами. Именно желание показать Брюсселю фигу подталкивало Орбана к теплым контактам с Владимиром Путиным. Последний визит венгерского премьера в Москву состоялся всего за три недели до войны с Украиной.

Когда началась война, Венгрия присоединилась к позиции Евросоюза и НАТО, включила санкционный режим по всем тем позициям, которые разделяли европейские партнеры. Но она отказалась предоставлять свою территорию для доставки оружия в Украину, с которой имеет общую границу, поясняя это соображениями безопасности. Не поддерживает Орбан и перспективу отказа от российского газа. Это вызвало резкую критику со стороны президента Зеленского. В одном из своих видеообращений украинский президент прямо задел Венгрию. Отношения с Украиной, уже очевидно, простыми не будут.

В то же время нужно справедливости ради отметить, что Венгрия приняла около полумиллиона украинских беженцев, и в буквальном смысле нельзя все-таки утверждать, что Виктор Орбан поддерживает Путина. После начала войны в Европе никто больше не может себе позволить поддерживать лидера страны-агрессора.

Следует учесть еще одно обстоятельство. Венгрия с Орбаном во главе останется головной болью Европы, но после победы ее скандальный лидер, которому уже не важно выстраивать особую позицию, чтобы приманить электорат ввиду близких выборов, наверняка постарается сгладить самые острые углы взаимоотношений с Евросоюзом. Экономическое положение в стране оставляет желать лучшего после двухлетней коронавирусной пандемии и нынешнего кризиса, связанного с войной в центре Европы, и без щедрой помощи из Брюсселя Будапешту не справиться. Есть вещи поважнее, чем национальная гордость.