Российские военные назначили нового «мэра» Мариуполя из партии Медведчука

В Мариуполе при поддержке российских военных избрали «мэра» города. Им стал чиновник из пророссийской партии ОПЗЖ Константин Иващенко. Об этом сообщает горсовет Мариуполя.

«Развалил крупнейшее в Украине машиностроительное предприятие. Обворовал десятки тысяч работников. Вступил в ряды ОПЗЖ. Изменил своей стране. Это краткая биография самопровозглашенного при поддержке российский войск «мэра» Мариуполя Константина Иващенко», - говорится в сообщении.