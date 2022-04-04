Зеленский хочет показать Бучу всему миру
«Украина заинтересована в том, чтобы освобожденные города посетило как можно больше журналистов, чтобы мир увидел, что сделала Россия». Об этом в своем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что Россия понесет ответственность за все совершенные преступления.
«Мы уже делаем все, чтобы как можно быстрее установить всех причастных к этим преступлениям российских военных, все, чтобы их наказать. Это будет совместная работа нашего государства с Евросоюзом и международными институтами, в частности, с Международным уголовным судом», - отметил он.
Зеленский напомнил, что обсудил это с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, а также с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.
«Расследование военных преступлений российских войск обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой. Также говорили о новых санкциях против России, гуманитарном и оборонном сотрудничестве с Польшей», - рассказал глава украинского государства.
Он подчеркнул, что все преступления фиксируются и обеспечивается необходимая процессуальная основа для привлечения виновных к ответственности за каждое совершенное ими преступление.
«Хочу подчеркнуть: мы заинтересованы в максимально полном, прозрачном расследовании, результаты которого будут известны и объяснены всему международному сообществу. Мы обеспечили максимальный доступ журналистов к Буче и другим освобожденным городам Украины, сотням журналистов со всего мира. И мы заинтересованы в том, чтобы там побывали тысячи журналистов, как можно больше журналистов, чтобы мир увидел, что сделала Россия», - сказал Зеленский.