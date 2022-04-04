Зеленский хочет показать Бучу всему миру

«Украина заинтересована в том, чтобы освобожденные города посетило как можно больше журналистов, чтобы мир увидел, что сделала Россия». Об этом в своем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что Россия понесет ответственность за все совершенные преступления.

«Мы уже делаем все, чтобы как можно быстрее установить всех причастных к этим преступлениям российских военных, все, чтобы их наказать. Это будет совместная работа нашего государства с Евросоюзом и международными институтами, в частности, с Международным уголовным судом», - отметил он.