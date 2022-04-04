Зеленский обратился к Соловьеву, Скабеевой и другим: вас ждет военный трибунал

«Россия будет пытаться спрятать следы своих преступлений, в том числе с помощью пропаганды. Они не смогли это сделать в Буче, когда отступали, но, вероятно, на другой территории это возможно». Об этом в своем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что российский пропагандистам удастся лишь одно - наработать на приговор трибунала, который будет подобный приговору Юлиусу Штрайхе, одному из идеологов нацизма.

«Он был казнен за антисемитскую пропаганду и призывы к геноциду. Всем Скабеевым, вечерним «мудозвонам», фронтовым лжецам нужно запомнить - финал вашей жизни будет за решеткой, в лучшем случае», - сказал Зеленский.