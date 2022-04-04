Лавров: Украина продемонстрировала «большой реализм» в переговорах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что во время переговоров в Стамбуле украинская делегация продемонстрировала появление «большего реализма» по вопросу статуса Крыма и, так называемых, «ДНР» и «ЛНР», передает Lenta.ru.

«Уже понятно стало и киевским представителям, что гарантии безопасности невозможно получить в НАТО, и что о вступлении в НАТО следует забыть. Больше реализма о необходимости закрепить в договоре нейтральный статус Украины и, конечно же, ее безъядерный статус, учитывая заигрывания с этой темой, которые звучали за последние несколько месяцев», - сказал Лавров.

По его словам, то, как эти «нотки реализма» будут переводиться «на язык договорной бумаги», еще предстоит понять.