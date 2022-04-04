Белый дом: Украина сама решит, на какой исход переговоров с Россией будет согласна

«Украина должна сама решать, на какой исход переговоров с Россией готова согласиться». Об этом заявила в понедельник на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, роль США в данной ситуации заключается в том, чтобы поддерживать Киев, усиливая его переговорную позицию.

«И это включается в себя не только экономическую, но и военную поддержку. Мы здесь поддерживаем их, и мы не станем заранее предопределять это исход переговоров», - добавила Псаки.