Остин и Резников обсудили поддержку США Украине

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым обсудил американскую поддержку, оказываемую Киеву. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби.

Остин подтвердил приверженность США обеспечению оборонительными летальными средствами Киева.

Глава американского оборонного ведомства также напомнил о недавно анонсированном пакете мер в рамках инициативы оказания помощи Украине в области безопасности на сумму $300 млн, в результате чего общая сумма обязательств США по оказанию помощи составила более $1,6 млрд.

Как отмечает пресс-служба, Остин также заявил об обязательствах США «использовать все доступные инструменты для документирования и обмена информацией» по ситуации в городе Буча (Киевская область) и других областях Украины.