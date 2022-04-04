У Байдена не исключают, что война в Украине может длиться месяцами

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан считает, что следующая фаза войны России против Украины может длиться «месяцами или дольше», передает NV.

В Байдена считают, что Россия меняет планы после провала первоначальных целей: теперь она попытается захватить Донбасс и приложит все усилия, чтобы попытаться удержать Херсон, заблокировать Николаев и продолжать давление на Харьков после отступления из Киевской области.

По данным США, Россия продолжит ракетные и авиаудары по всей территории Украины.

«США продолжат оказывать военную и гуманитарную помощь Украине и скоро объявят о новом пакете военной помощи. Теперь россияне поняли, что Запад не отступи» в своей поддержке Украины», - сказал Салливан.