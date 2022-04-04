Зеленский выступит сегодня перед Совбезом ООН

Во вторник, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала войны выступит на заседании Совета Безопасности ООН. Пока не известно, его речь будет приведена в записи, или он будет выступать в прямом эфире по видеосвязи, передает Русская служба BBC.

В повестке дня сессии, которая была запланирована заранее, будет доминировать ситуация вокруг украинского города Буча, где в прошлые выходные, после отступления из города российских войск, были обнаружены тела мирных жителей.

Накануне лично побывавший в Буче президент Украины заявил, что «это военные преступления, которые весь мир признает как геноцид». В ходе ночного обращения к украинскому народу Зеленский заявил, что в интересах Киева провести открытое расследование убийства мирных жителей в Буче. По его словам, украинские следователи сделают все возможное, чтобы установить виновных в трагедии.

В то же время Россия продолжает отрицать причастность к убийствам мирных жителей в Украине.