Госсекретарь США объявил об окончании сменившей холодную войну эпохи

Эра, которой ознаменовался период после окончания холодной войны, закончилась. Россия вторглась в соседнее государство, бросает вызов Китай. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Голос Америки.

«Более напористый Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра, которой ознаменовался период после окончания холодной войны, завершилась», - сказал Блинкен на торжественной церемонии установки в стенах Госдепартамента США бюста 61-го руководителя этого ведомства Джеймса Бейкера, который был шефом американской дипломатии в 1989-1992 годах.

Бейкер, который поддерживал тесные личные отношения с Эдуардом Шеварднадзе, министром иностранных дел СССР перестроечного периода, считается архитектором многих соглашений о контроле вооружениями, которые были заключены в тот период.

Блинкен воздержался от характеристики нынешней эры, которая, как он считает, пришла на смену потеплению, которым характеризовался период после развала Советского Союза.

Он обратил внимание на события вокруг Украины. «Россия осуществила вторжение в соседнюю страну, - сказал Блинкен, говоря о нынешнем этапе международных отношений. – ...Она даже угрожает использовать ядерное оружие».

На мероприятии выступил сам господин Бейкер. Он высказался по поводу событий на Украине. По мнению бывшего госсекретаря, Вашингтон делает правильные решения по этому вопросу. «Я думаю, они проделали мастерскую работу», - сказал Бейкер.

По мнению Бейкера, «ветры войны сильно дуют в Украине, чьи граждане предпринимают героические усилия, чтобы сохранить свою независимость».