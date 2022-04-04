Соединенные Штаты испытали гиперзвуковую ракету в середине марта, но держали это в секрете в течение двух недель, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией, поскольку президент Джо Байден собирался отправиться в Европу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Минобороны США.

Так, по словам источника, гиперзвуковая ракета, разрабатываемая в рамках Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC), была запущена с бомбардировщика B-52.

Источник также отметил, что ракета пролетела на высоте более 65 тысяч футов и на расстоянии более 300 миль.

Испытание прошло успешно.