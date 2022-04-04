Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались 267 украинских морпехов видео
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским военным в Мариуполе.
Сложили оружие, по словам Кадырова, 267 военнослужащих из 503-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины.
Глава Чечни назвал такое решение «правильным» и призвал остальных украинских силовиков «перейти на правильную сторону» и вместе с российской армией навести порядок у себя на Родине.