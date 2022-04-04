Идет 41-й день войны в Украине. Российское командование осуществляет перегруппировку войск и сосредотачивает усилия на подготовке наступательной операции на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Противник пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобужском операционных районах, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По информации украинского Генштаба, обнародованного во вторник утром, продолжается перемещение выведенных из Полесья и Северского направления российских подразделений в новые районы оперативного назначения.

В сводке Генштаба отмечается, что значительная часть самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации перебазирована с аэродромов Республики Беларусь на территорию России.

Российские военные продолжают блокировать Харьков, в направлении Славянска пытаются возобновлять наступательные действия, взяли под контроль населенный пункт Бражковка, говорится в сообщении Генштаба Украины.

На Донецком и Луганском направлениях определенным составом сил россияне основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, а также подготовке наступательных действий в районе населенного пункта Золотая Нива.

Также Генштаб Украины утверждает, что российские войска обстреляли город Николаев запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами. Под обстрелы попали гражданские кварталы и медицинские учреждения, в том числе детская больница. Есть погибшие и раненые.