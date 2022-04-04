Три десятка конгрессменов США требуют от президента США Джо Байдена предоставить Украине больше оружия, в том числе ракеты класса "земля-воздух", истребители и противокорабельные ракеты. Об этом говорится в письме, полученном CNN.

Запрос законодателей базируется на списке пожеланий, предоставленном украинскими официальными лицами Капитолийскому холму на прошлой неделе, в котором указано 17 сфер, в которых Украина нуждается в дополнительной помощи.