Венгрия обсуждает с «Газпромом» газовые поставки за рубли

Государственная энергетическая компания Венгрии MVM ведет переговоры с «Газпромом» о переводе расчетов за топливо на рубли. Об этом сообщил РИА Новости посол России в Будапеште Евгений Станиславов, добавив, что официальные комментарии венгерских властей на этот счет пока не поступали.

Венгрия — одна из стран ЕС, выступающих против эмбарго на российские энергоносители. В настоящий момент на парламентских выборах победила правящая партия ФИДЕС премьер-министра Виктора Орбана, которую считают дружественной Москве.