Выведенные с севера Украины для передислокации на восток российские войска нуждаются в значительном переоснащении и модернизации, говорится в отчете британской разведки.

Согласно данным, украинские войска отбили ключевой участок на севере Украины, прервав цепь поставок и заставив российских военных отступить из районов из-под Чернигова и на север от Киева.

"Вялые" боевые действия, вероятно, продолжатся на некоторых направлениях в контролируемых россиянами районах, однако на этой неделе они значительно ослабеют из-за вывода российских войск.