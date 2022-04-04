Ракетные и артиллерийские подразделения Сухопутных войск Азербайджана выполнили задачи по стрельбе из реактивных систем залпового огня, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2022 год, подразделения, осуществляющие огневую поддержку, были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения и заняли резервные огневые и стартовые позиции. В ходе учений, проведенных в соответствии с условиями реального боя, расчеты успешно выполнили поставленные задачи по обнаружению и уничтожению точным огнем целей условного противника.

Основной целью проведения учений является совершенствование навыков управления ракетными и артиллерийскими подразделениями с учетом опыта, приобретенного в Отечественной войне, повышение знаний и умений военнослужащих, планирование действий в ходе боевых операций, организация взаимодействия с другими родами войск.