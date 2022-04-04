Постпред России в ООН об убийствах в Буче: «Провокация, подготовленная властями Украины и их западными спонсорами»

Убийство десятков мирных жителей в украинском городе Буча является «очередной подготовленной провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию». За «провокацией» стоят власти Киева и «их западные спонсоры», сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет Meduza.

Постпред России при ООН повторил аргументы российской стороны, что видео и фото тел убитых на улицах Бучи появились спустя несколько дней после того, как российские войска покинули этот район. На записях, появившихся сразу после ухода российских военных, уверяет Россия, тел погибших нет.

Газета The New York Times за несколько часов до выступления Небензи опубликовала спутниковые снимки Бучи, проанализировав которые, можно прийти к выводу, что тела на улицах находились еще тогда, когда город контролировали российские военные.