Авиацию морпехов США перебросили в Польшу

На авиабазу в польском городе Ласк прибыла эскадрилья американских истребителей-бомбардировщиков F/A-18C Hornet Корпуса морской пехоты, сообщает Командование ВВС США в Европе.

“Истребители из состава 2-го авиакрыла Корпуса морской пехоты были переброшены в Польшу с континентальной части США с авиабазы Бофорт (штат Южная Каролина). Туда также прибыли самолеты-заправщики KC-130J Hercules. Отправка (истребителей) в Восточную Европу направлена на поддержку коллективной обороны НАТО", - указывается в сообщении.

Отмечается, что в Литве были размещены подразделения воздушного управления действиями авиации Корпуса морской пехоты.