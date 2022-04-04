Авиацию морпехов США перебросили в Польшу
На авиабазу в польском городе Ласк прибыла эскадрилья американских истребителей-бомбардировщиков F/A-18C Hornet Корпуса морской пехоты, сообщает Командование ВВС США в Европе.
“Истребители из состава 2-го авиакрыла Корпуса морской пехоты были переброшены в Польшу с континентальной части США с авиабазы Бофорт (штат Южная Каролина). Туда также прибыли самолеты-заправщики KC-130J Hercules. Отправка (истребителей) в Восточную Европу направлена на поддержку коллективной обороны НАТО", - указывается в сообщении.
Отмечается, что в Литве были размещены подразделения воздушного управления действиями авиации Корпуса морской пехоты.
"Быстрая передислокация сил морской пехоты США сразу усилит сдерживающую и оборонительную позиции на восточном фланге НАТО”, - заявили американские военные.
На базе в Ласке также с 10 февраля размещены американские истребители F-15 Eagles "для усиления коллективной обороны НАТО".