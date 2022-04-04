Бывший командующий НАТО Уэсли Кларк предупредил, что настоящей целью Владимира Путина является «установление полного контроля над Восточной Европой», чтобы разрушить западный военный альянс. Об этом он сказал в эфире CNN.

«Он хочет Украину. Он хочет страны Балтии. Он хочет полный контроль над Восточной Европой. Он хочет разрушить НАТО и чтобы США ушли», - высказался военный.

По мнению Кларка, сейчас российский президент только делает вид, что ему нужна лишь Украина, чтобы заставить Запад «эмоционально и морально разоружиться».

Он также призвал США и их союзников по НАТО увеличить военную помощь Украине, в том числе предоставить истребители: «Украина – это просто текущее поле боя. Но если украинцы победят Россию на этом поле боя, все изменится. Поэтому лучший способ защитить НАТО, лучший способ защитить международную систему – это оказать Украине ту помощь, которая ей нужна, которая позволит ей справиться с Россией на поле боя».