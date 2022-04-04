Доля любви от «Араз» фото; видео
Сотрудники сети супермаркетов «Араз» провели 2 апреля - во Всемирный день распространения информации об аутизме - с детьми, у которых выявлен этот недуг.
Спектр аутизма классифицируется под заголовком «Распространенные расстройства развития» (PDD). Те, кто сталкивается с такой ситуацией, испытывают сложности при социализации и замыкаются в себе. При различных терапиях можно добиться положительных результатов. Наиболее эффективной из этих терапий является иппотерапия, то есть лечение лошадьми.
Исходя из этого, сотрудники сети супермаркетов «Араз» тоже решили стать волонтерами для детей с аутизмом. Данный проект сети супермаркетов «Араз» является одним из первых проектов, организованных в данном направлении после упрощения условий пандемии. В рамках проекта, который проходил в Бакинском лечебно-тренировочном центре Golden Horse, сотрудники участвовали во всех видах волонтерской деятельности, которые могли бы поддержать детскую иппотерапию. Радость и счастье, которые испытали дети, катаясь на лошадях, были приятны для всех волонтеров «Араз». Почувствовалось, что терапия положительно влияет на поведение детей.