Сотрудники сети супермаркетов «Араз» провели 2 апреля - во Всемирный день распространения информации об аутизме - с детьми, у которых выявлен этот недуг.

Спектр аутизма классифицируется под заголовком «Распространенные расстройства развития» (PDD). Те, кто сталкивается с такой ситуацией, испытывают сложности при социализации и замыкаются в себе. При различных терапиях можно добиться положительных результатов. Наиболее эффективной из этих терапий является иппотерапия, то есть лечение лошадьми.