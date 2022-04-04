В Украине назвали потери России в войне
Общие боевые потери личного состава России составляют около 18,5 тыс. человек.
Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, с 24 февраля российская сторона потеряла 676 танков, 1 858 боевых бронированных машин, 332 артиллерийские системы, 150 самолетов и 134 вертолета, а также 107 РСЗО, 55 средств ПВО, 1322 единиц автомобильной техники, 7 кораблей/катеров, 76 цистерн с ГСМ, 94 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Кроме того, 25 единиц специальной техники, 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.