США добиваются исключения России из Совета ООН по правам человека

Власти США обратятся к Генеральной ассамблее ООН с предложением приостановить членство России в Совете по правам человека (СПЧ). Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время визита в Румынию.

«Участие России в Совете – это фарс. Это неправильно. Вот почему мы считаем, что пришло время Генеральной ассамблее проголосовать за ее исключение», - цитирует Томас-Гринфилд Insider.

Она выразила надежду, что Генеральная ассамблея рассмотрит этот вопрос уже 7 апреля.

По ее словам, Россия как постоянный член Совета безопасности ООН, должна придерживаться более высоких стандартов и не совершать действий, которые наносят ущерб международному порядку и компрометируют ценности ООН, компрометируют Совет по правам человека. «У них есть нарратив, будто то, что они делают, нормально. Это ненормально. Это неприемлемо, и они услышат от всего мира, что мы не будем продолжать позволять их дезинформации, их пропаганде проникать на платформу ООН», — добавила Томас-Гринфилд.