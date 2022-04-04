Миллиардер Лисин назвал ситуацию в российской экономике очень тяжелой

Российский предприниматель, миллиардер, основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, с позицией которого ознакомился «Коммерсант», назвал очень тяжелой ситуацию в российской экономике после вторжения России в Украину. По его мнению, ключевым вопросом сейчас является не развитие, а выживание бизнеса.

Миллиардер призвал российские федеральные власти не ухудшать ситуацию непродуманным регулированием экономики. «Очевидно, многие меры сейчас принимаются стремительно, их последствия не были проанализированы в полной мере. Мне кажется, скорость должна уступить место выверенности, адекватности, чтобы последствия не оказались разрушительными для отечественной промышленности, где заняты миллионы человек», — считает российский бизнесмен.

Лисина беспокоит инициатива о расширении списка экспортных товаров, которые предполагается продавать за рубли. Он считает, что переход на платежи в российской национальной валюте «выбросит нас с международных рынков»: «Может, с газом что-то получится, но остальное? Мы на протяжении десятилетий боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет. Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя».

Кроме того, по наблюдениям Владимира Лисина, фиксация цен на металлопродукцию и отказ от формульного ценообразования на основе рыночных индексов отнюдь не упрощают жизнь бизнесу. Предприниматель отметил, что за последние недели поставщики подняли цены в разы, и в таких условиях «заморозка цен на конечную продукцию приведет к тому, что ее выпуск просто прекратится из-за убытков».