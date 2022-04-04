Во Франции рассказали, за счет чего Евросоюз может расширить санкции

Расширение санкций Евросоюза против России может быть сделано за счет мер в отношении экспорта, импорта, расширения списка лиц и компаний, находящихся под ограничениями, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр перед началом встречи Экофина, прибытие участников на которую транслируется службами Еврокомиссии.

"У нас будет обсуждение этих экономических санкций и путей усиления экономических санкций против России. Это может произойти за счет усиления санкций в отношении экспорта, импорта, расширения списка лиц и компаний, которые будут под санкциями", - цитирует Ле Мэра РИА Новости.