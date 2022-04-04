Отдел экономики 11:20

После того как Запад ввел санкции против РФ из-за развязанной ею войны против Украины, в России начали повсеместно заканчиваться товары. Любопытно, что первой в списке «особо дефицитных» стала бумага… Звучит это крайне удивительно, поскольку Россия является одним из мировых лидеров по запасам бумажного сырья. Как известно, многие страны мира импортировали раньше древесину для производства качественной бумаги именно из России. А не хватает её потому, что российские компании завозили отбеливатели для её производства из-за рубежа, в основном из Финляндии. Из-за санкций поставки отбеливателей прекратились, вследствие чего парадоксальная ситуация: сырья для бумаги в России хоть отбавляй, а компонентов, необходимых для её производства, не хватает.

Согласно информации ряда источников, дефицит бумаги в России достиг такого уровня, что власти Санкт-Петербурга поручили школам приостановить все общероссийские проверки, которые не проводятся в электронной форме. В одной из местных клиник пациенты обнаружили, что на стойке регистрации нет бумаги для печати талонов. Все чаще российские врачи сообщают пациентам, что больше не распечатывают информацию о поступлении больных и не наклеивают ее на карточки, а лишь хранят в электронном виде. Весьма своеобразный выход из ситуации нашло одно из почтовых отделений Воронежской области, которое вместо бумаги стало использовать старые газеты... В результате цены на бумагу в России выросли как минимум вдвое. По информации haqqin.az, дефицит у наших северных соседей отразился на ценах в Азербайджане, который импортирует канцелярские товары, в том числе бумагу для издания книг и газет, в основном из России. В прошлом году в Азербайджан было ввезено 16,7 тысячи тонн бумаги и картона, причем 97 процентов этого объема пришлось на российский импорт. Ранее канцелярская бумага формата А-4 продавалась в бакинских магазинах канцтоваров по 4,5-5,5 маната за пачку в зависимости от марки и качества. Однако сотрудники нашей редакции, посетившие на днях магазины в нескольких районах столицы, стали свидетелями роста цен вдвое и даже больше. Например, в поселке Говсан пачка бумаги формата А-4 подорожала до заоблачных 12 манатов, возле станции метро «Ахмедлы» ее продают за 10 манатов. «Бумага сейчас дорожает везде, - сообщил один из продавцов. – Оптовая цена выросла как минимум вдвое».