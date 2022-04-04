Медведев назвал убийства в Буче фейком

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал кадры с погибшими мирными жителями в Буче и информацию о бомбежке роддома в Мариуполе фейками. Об этом он написал в Telegram.

"Призрак Киева", изображение самолёта, которое взято из компьютерной игры. Сбитый банкой огурцов беспилотник. Сдавшиеся русскому военному кораблю "погибшие герои". Мариупольский роддом, теперь – Буча. Что их объединяет? Это фейки, вызревшие в циничном воображении украинской пропаганды. Многочисленные пиар-агентства, "фабрики троллей", курируемые западными правительствами и их "ручными" НКО и НПО, стряпают их за огромные деньги", - написал Медведев.