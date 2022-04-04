Эксперты: следующей ключевой целью России может стать Славянск

Россия готовит наступление на город Славянск (восток Украины) в попытке соединиться со своими частями в Донбассе. Такие данные привел американский Институт исследования войны.

“Наступление российских войск из Изюма на Славянск скорее всего станет очередным поворотным моментом войны в Украине”, - считают американские аналитики. При этом взятие Славянска должно считаться минимальной задачей.

Если россиянам это не удастся, то усилия по захвату Донецкой и Луганской областей тоже, скорее всего, будут напрасными. Причем уже сейчас видно, что продвижения там практически не наблюдается, пишет Русская служба BBC.

"Усилия российской армии по набору резервистов и попытка бросить серьезно потрепанные части с северо-восточного направления в наступление на востоке Украины едва ли увеличат шансы на успех", - говорится в докладе института.