Отдел информации 11:42

В минувшее воскресенье в столице Франции стартовал традиционный ежегодный Парижский международный марафон (официальное название Schneider Electric Marathon de Paris). В массовом забеге, в котором приняли участие около 50 тысяч профессиональных спортсменов и стайеров-любителей, нашу страну представлял Теймур Ахмедов, сын азербайджанского мецената Фархада Ахмедова, который финишировал в лидирующей группе любителей.

Первый забег парижского международного марафона — второго в мире по массовости после Нью-Йоркского, состоялся в 1896 году, когда почти 200 участников пробежали 40 километров по дистанции, названной Tour de Paris Marathon. С 1976 года Парижский международный марафон проводится уже ежегодно в классическом формате на дистанции протяженностью 42 километра 195 метров, и в нем принимают участие десятки тысяч спортсменов со всего мира. В ходе 45-го Парижского марафона-2022 Теймур Ахмедов, преодолев дистанцию за 5 часов 41 минуту 48 секунд, показал один из самых высоких результатов среди бегунов-любителей.