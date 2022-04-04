Теймур Ахмедов представлял Азербайджан в традиционном Парижском марафоне наши за бугром
В минувшее воскресенье в столице Франции стартовал традиционный ежегодный Парижский международный марафон (официальное название Schneider Electric Marathon de Paris).
В массовом забеге, в котором приняли участие около 50 тысяч профессиональных спортсменов и стайеров-любителей, нашу страну представлял Теймур Ахмедов, сын азербайджанского мецената Фархада Ахмедова, который финишировал в лидирующей группе любителей.
Первый забег парижского международного марафона — второго в мире по массовости после Нью-Йоркского, состоялся в 1896 году, когда почти 200 участников пробежали 40 километров по дистанции, названной Tour de Paris Marathon. С 1976 года Парижский международный марафон проводится уже ежегодно в классическом формате на дистанции протяженностью 42 километра 195 метров, и в нем принимают участие десятки тысяч спортсменов со всего мира.
В ходе 45-го Парижского марафона-2022 Теймур Ахмедов, преодолев дистанцию за 5 часов 41 минуту 48 секунд, показал один из самых высоких результатов среди бегунов-любителей.
Парижский марафон традиционно стартует с Елисейских полей, его маршрут пролегает по центральным улицам французской столицы, а финиширует он на авеню Фуше, возле Триумфальной арки.
За всю историю Парижского марафона он откладывался только три раза - в 1991 году из-за войны в Персидском заливе, а также в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса.
Последний Schneider Electric Marathon de Paris, в котором участвовали профессионалы и любители из более чем ста стран мира, стартовал 3 апреля в 09.50 по бакинскому времени и транслировался в прямом эфире на телеканале Eurosport Player.