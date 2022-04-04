Под санкции Евросоюза может попасть российская энергетика
Министры экономики и финансов стран Евросоюза обсудят усиление санкций против России, заявил глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр перед саммитом в Брюсселе.
"Мы проведем дискуссии по экономическим санкциям и способам усилить экономические санкции против российского государства. Это может пройти через усиление санкций по экспорту, импорту, расширение списка лиц и компаний, которые попадут под санкции. Это также может затронуть энергетический сектор. На эту тему вчера высказался президент республики Эммануэль Макрон", - цитирует Ле Мэра РИА Новости.