Жаля Агазаде, собкор, фото авт. 11:46

Санкции против России привели к тому, что азербайджанским импортерам стало намного труднее завозить из этой страны строительные материалы и в особенности древесину. Предприниматели утверждают, что с начала года цены на древесину выросли в среднем на 100 манатов за один кубометр. Причиной стал как начавшийся ажиотаж, так и реальные трудности с импортом российской древесины. Тем не менее, как только он возобновился, ситуация на рынке, даже несмотря на рост цен, понемногу стабилизировалась. И вот теперь торговцы недовольны уже не столько дефицитом товара, сколько отсутствием реального покупательского спроса.

Журналисты haqqin.az, решив проверить ситуацию на месте, отправились на бакинский рынок лесоматериалов в Дарнагюле, расположенный неподалеку от проспекта Зии Буниятова. Там, несмотря на разгар рабочего дня, нас встретила непривычная для рынка тишина, в атмосфере которой редкие покупатели вяло интересовались ценами на отдельные товары, хотя, по заверениям продавцов, с начала прошлой недели наблюдается относительное снижение цен. «В марте стоимость кубометра древесины поднялась до 500 манатов, - рассказал один из продавцов. – Но несколько дней назад привезли товар из России, и цена немного упала. Покупателей нет, с трудом окупаем стоимость аренды…». К разговору присоединился другой продавец, мрачно заявивший, что за последние 2-3 года торговля на рынке лесоматериалов фактически «умерла». Продавец по имени Азер сказал, что на цены повлияли не только трудности с импортом стройматериалов, но и падение курса рубля, увеличение транспортных расходов и рост цен на лесоматериалы в самой России.