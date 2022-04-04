Стагнация на бакинском рынке лесоматериалов наше поле зрения
Санкции против России привели к тому, что азербайджанским импортерам стало намного труднее завозить из этой страны строительные материалы и в особенности древесину.
Предприниматели утверждают, что с начала года цены на древесину выросли в среднем на 100 манатов за один кубометр. Причиной стал как начавшийся ажиотаж, так и реальные трудности с импортом российской древесины. Тем не менее, как только он возобновился, ситуация на рынке, даже несмотря на рост цен, понемногу стабилизировалась. И вот теперь торговцы недовольны уже не столько дефицитом товара, сколько отсутствием реального покупательского спроса.
Журналисты haqqin.az, решив проверить ситуацию на месте, отправились на бакинский рынок лесоматериалов в Дарнагюле, расположенный неподалеку от проспекта Зии Буниятова. Там, несмотря на разгар рабочего дня, нас встретила непривычная для рынка тишина, в атмосфере которой редкие покупатели вяло интересовались ценами на отдельные товары, хотя, по заверениям продавцов, с начала прошлой недели наблюдается относительное снижение цен.
«В марте стоимость кубометра древесины поднялась до 500 манатов, - рассказал один из продавцов. – Но несколько дней назад привезли товар из России, и цена немного упала. Покупателей нет, с трудом окупаем стоимость аренды…».
К разговору присоединился другой продавец, мрачно заявивший, что за последние 2-3 года торговля на рынке лесоматериалов фактически «умерла».
Продавец по имени Азер сказал, что на цены повлияли не только трудности с импортом стройматериалов, но и падение курса рубля, увеличение транспортных расходов и рост цен на лесоматериалы в самой России.
«Древесина, которую полтора года назад мы продавали по 265-280 манатов за куб, сейчас стоит не меньше 460 манатов. Кусок доски (толщина 2,5 см), ввезенный из России в сушеном виде, стоит уже 18 манатов 50 копеек. А цена половиц увеличилась по сравнению с предыдущими годами в два раза», - рассказывает он.
Продавцы утверждают, что с началом войны в Украине цены на рынке «играют», то есть то растут, то падают. Но при этом надеются, что после стабилизации российского импорта рынок постепенно придет в норму. Если же в поставках стройматериалов возникнут сбои, цены могут вновь вырасти.
Хотя рынок древесины переживает в настоящее время далеко не лучшие дни, спрос на древесные материалы в Азербайджане, согласно прогнозам экспертов, должен резко возрасти. Главным образом потому, что на освобожденных территориях продолжаются масштабные восстановительные работы. И хотя основное внимание там уделяется крупным инфраструктурным проектам – строительству дорог, мостов, железнодорожных путей, аэропортов и линий электропередач, ожидается, что уже в ближайшее время будет значительно расширено строительство жилых комплексов для бывших вынужденных переселенцев.