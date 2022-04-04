Россию лишили возможности платить по госдолгу из банков США

Минфин США запретит России с понедельника производить любые выплаты по своим долговым обязательствам в долларах со счетов в американских финансовых учреждениях, сообщил Reuters представитель американского ведомства.

«Сегодня крайний срок для России, чтобы сделать еще один платеж по долгу. Россия должна выбирать между истощением оставшихся долларовых резервов, поступлением новых доходов или дефолтом», - заявил представитель ведомства.

Знакомый с ситуацией источник агентства добавил, что последние купонные выплаты России по суверенным облигациям были остановлены, не получив разрешения от американского Минфина на их обработку банком-корреспондентом JPMorgan. Выплаты касались облигаций со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.