Икрам Нур, автор haqqin.az 12:09

Отказ властей США удовлетворить требование Тегерана об исключении Корпуса стражей исламской революции из списка иностранных террористических организаций заводит в тупик переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Бесконечно можно глядеть на текущую воду, горящий огонь, работающую женщину и на то, как находящаяся у власти администрация Байдена сама себе стреляет в ногу. В этот раз – в связи с переговорами по ядерной сделке с Тегераном. Еще несколько дней назад всё выглядело весьма оптимистично, Соглашение было практически полностью достигнуто. А вот сегодня – тупик, куда Вашингтон загнал сам себя.

Джо Байдену сделка с Ираном нужна едва ли не больше, чем самому Тегерану. Хотя бы потому, что Вашингтон крайне заинтересован в появлении на мировых рынках серьезных объемов иранской нефти – только таким образом можно погасить кризис нефтедоллара и сбить рост цен на мировых рынках и внутри США. Но как заметил как-то крупный американский дипломат и специалист по Ближнему Востоку Джеймс Джеффри, «демократы, контролируя администрацию США, не умеет сосредоточиться на главном направлении и видеть всю картину в целом - они решают все вопросы по отдельности». Подмечено очень точно. Вот и сейчас иллюзии команды Байдена столкнулись с суровыми реалиями. Сделка с Тегераном может существенно помочь американской экономике – но для этого необходимо перестать рассматривать Корпус стражей исламской революции как абсолютное зло, лишь немногим худшее чем «Исламское государство». А на это пойти демократам принципы, а точнее, – оторванная от реальности картина мира, существующая в их головах, видите ли, не позволяют. О доле КСИР в экономике Ирана в связи с отсутствием достоверной информации много спорят. Кто-то говорит о 30%, кто-то – о 60%. Но в любом случае, это огромная сфера, в которой работают миллионы иранцев. Только строительная организация Корпуса, «Хатам аль-Анбия», представляет собою гигантский холдинг, в котором и на который прямо или косвенно работает более миллиона человек, а его проекты стоят десятки миллиардов долларов.

Поэтому сделка с США без исключения КСИР из списка «террористов», куда он попал при Дональде Трампе, для Ирана будет означать, что выгода от нее станет для Тегерана еще меньше, чем после собственно принятия СВПД в 2015 году. Иностранные компании и банки будут бояться иметь дело с иранскими компаниями и банками из-за опасений попасть под американские вторичные санкции за связи с теми или иными структурами Корпуса и теми, кто в нем служит и работает. Вопрос, конечно, принципиальный. Как говорят источники haqqin.az в Вашингтоне, Байден колеблется. С одной стороны, без решения по КСИР сделка вполне может провалиться. С другой – однопартийцы готовы штурмовать американского президента, если он откажется считать Корпус террористами. По их словам, европейские участники переговоров ведут консультации с Вашингтоном и Тегераном в «тщетных поисках согласия с обеих сторон», однако на данный момент в Вене «не запланировано новых встреч и остается совсем мало возможностей для компромисса».