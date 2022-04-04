Дания заблокировала счета российских олигархов

Датские власти заморозили связанные с гражданами России продукцию и денежные средства общей стоимостью 80 млн датских крон ($11,8 млн) с тех пор, как западные страны ввели санкции против России, сообщает Датское радио со ссылкой на документы Управления по делам бизнеса страны.

Как передает ТАСС, речь идет, в частности, о 10 тысячах тонн стали на сумму около 50 миллионов крон, принадлежащих генеральному директору ЗАО «Севергрупп» Алексею Мордашову. Кроме того, заморожены денежные средства в датской и иностранной валюте на сумму около 30 миллионов крон, которые принадлежат бенефициару международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрею Мельниченко.

Также под санкции попали генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Михаил Полубояринов (его активы в Дании составили $737 тысяч) и Промсвязьбанк (на его счетах в стране заблокирована 101 тысяча евро).