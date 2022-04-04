После взрыва в ночном клубе в Баку проверяют объекты общественного питания
Специальные группы, состоящие из представителей Исполнительной власти Баку и производственного объединения «Азеригаз», начали мониторинг объектов общественного питания столицы. Об этом сообщили haqqin.az в Бакинской мэрии.
В ходе мониторингов уже были осмотрены кухни и другие зоны ряда объектов общественного питания, изучено состояние газовых баллонов, отопительных приборов, электросетей, вентиляционных и других систем.
В мэрии сказали, что цель мониторингов - изучение реальной ситуации на этих объектах, предотвращение возможных инцидентов в будущем и просвещение сотрудников.
На некоторых объектах, расположенных в подвалах и на первых этажах жилых домов, были обнаружены газовые баллоны, а также проведенные с помощью резиновых шлангов и других материалов газовые линии. Все недочеты были доведены до сведения руководителей объектов.
В то же время были проведены просветительские беседы с персоналом объектов о соблюдении требований техники безопасности.
Предполагается, что мониторинг будет проводиться в первую очередь в центральной части Баку, затем на всех объектах общественного питания и по предоставлению других услуг в столице. После подведения итогов мониторинга планируется организация соответствующих семинаров для предпринимателей.
Напомним, в ночь на 3 апреля в ночном клубе в Баку прогремел взрыв, один человек погиб, более 30 – пострадали. По предварительной версии, взрыв, вызвавший пожар и обрушение в ночном клубе, произошел из-за утечки газа в неисправном газовом баллоне с пропаном.