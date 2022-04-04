После взрыва в ночном клубе в Баку проверяют объекты общественного питания

Отдел информации 12:26

Специальные группы, состоящие из представителей Исполнительной власти Баку и производственного объединения «Азеригаз», начали мониторинг объектов общественного питания столицы. Об этом сообщили haqqin.az в Бакинской мэрии. В ходе мониторингов уже были осмотрены кухни и другие зоны ряда объектов общественного питания, изучено состояние газовых баллонов, отопительных приборов, электросетей, вентиляционных и других систем.

В мэрии сказали, что цель мониторингов - изучение реальной ситуации на этих объектах, предотвращение возможных инцидентов в будущем и просвещение сотрудников. На некоторых объектах, расположенных в подвалах и на первых этажах жилых домов, были обнаружены газовые баллоны, а также проведенные с помощью резиновых шлангов и других материалов газовые линии. Все недочеты были доведены до сведения руководителей объектов.