Перестрелка на азербайджано-иранской границе, убит вооруженный наркоторговец

На территории Джебраильского района был обезврежен гражданин Ирана, нарушивший государственную границу, говорится в совместном заявлении Государственной пограничной службы и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Как заявили haqqin.az в ведомствах, вечером в понедельник, 4 апреля, на территории пограничной заставы «Горадиз» около села села Шихалиагалы Джебраильского района азербайджанскими пограничниками были замечены шестеро вооруженных неизвестных лиц, нарушивших государственную границу с иранской стороны.

Не подчинившись приказу пограничников, нарушители начали стрелять.

«В сложившейся ситуации пограничный наряд проявил высокую бдительность и мужество, применив оружие в соответствии с требованиями закона Азербайджанской Республики «О государственной границе», обезвредил одного из нарушителей границы. Другим пятерым неизвестным удалось скрыться», - говорится в заявлении.