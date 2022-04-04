Перестрелка на азербайджано-иранской границе, убит вооруженный наркоторговец
На территории Джебраильского района был обезврежен гражданин Ирана, нарушивший государственную границу, говорится в совместном заявлении Государственной пограничной службы и Генеральной прокуратуры Азербайджана.
Как заявили haqqin.az в ведомствах, вечером в понедельник, 4 апреля, на территории пограничной заставы «Горадиз» около села села Шихалиагалы Джебраильского района азербайджанскими пограничниками были замечены шестеро вооруженных неизвестных лиц, нарушивших государственную границу с иранской стороны.
Не подчинившись приказу пограничников, нарушители начали стрелять.
«В сложившейся ситуации пограничный наряд проявил высокую бдительность и мужество, применив оружие в соответствии с требованиями закона Азербайджанской Республики «О государственной границе», обезвредил одного из нарушителей границы. Другим пятерым неизвестным удалось скрыться», - говорится в заявлении.
Установлено, что обезвреженным нарушителем границы является 26-летний гражданин Ирана Бехнам Бали. При осмотре тела на нем был обнаружен автомат Калашникова типа АКМ, а также наркотическое средство весом 32 килограмма 270 граммов в 3 упаковках.
В результате оперативных мер с целью задержания других нарушителей границы один из них - гражданин Ирана Мохаммед Зарехи Таги был задержан недалеко от государственной границы.
В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения других нарушителей. Иранская сторона была проинформирована о случившемся по линии пограничного представительства.
По факту возбуждено уголовное дело.