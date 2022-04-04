Китай принял верительные грамоты представителей «Талибана»

Власти Китая согласились принять верительные грамоты дипломатов, направленных представителями движения «Талибан» в посольство Афганистана в КНР, сообщает Интерфакс со ссылкой на афганское информагентство Khaama Press.

Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки сообщил журналистам, что руководство республики выражает благодарность КНР за гуманитарную помощь и разрешение ввозить в страну афганские культуры и продукты.

По словам Муттаки, отсутствие безопасности и нестабильность последних двух десятилетий в стране закончились, благодаря чему Афганистан может превратиться в экономический центр и связующее звено между Центральной и Южной Азией.

Кроме того, он заявил, что движение привержено тому, чтобы не допустить использование территории Афганистана для угроз другим странам.